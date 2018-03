Pourquoi la SNCF durcit ses conditions d'échange de billets

publié le 30/04/2016 à 10:18

À partir du 1er mai, la SNCF va durcir les conditions d'échange de ses billets en France. La société ferroviaire va en effet faire payer les échanges réalisés avant le départ de 5 euros pour limiter les différents abus des utilisateurs. Certains, en effet, profitaient de la gratuité de l'échange pour réserver plusieurs trains pour finalement annuler au dernier moment, ce qui désavantageait d'autres utilisateurs. Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des usagers des transports (FNAUT) n'est pas satisfait, mais la version à laquelle avait pensé la SNCF initialement était encore plus dure.



"On était très mécontents, confirme-t-il. J'avais poussé un cri de colère à l'époque. Depuis, les échanges avec la SNCF se sont bien engagés et on a pu trouver d'une certaine façon un compromis acceptable pour les deux partis."

Vers des tarifs plus bas si cette mesure fonctionne ?

La SNCF veut en effet pouvoir remplir ses trains jusqu'au dernier moment, ce qui était impossible avec les abus de personnes qui annulaient leurs billets quelques heures avant le départ. "On comprend la SNCF, mais en même temps il ne fallait pas mettre des conditions impossibles. Ceci ne s'applique ni aux possesseurs de cartes, ni aux gens qui ne font pas de réservations."

La contrepartie de cet accord est que la SNCF s'est engagée à diminuer ses tarifs si l'application de cette mesure lui permet de mieux remplir ses trains, ce qui pourrait ainsi être avantageux pour le consommateur.