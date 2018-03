Pourquoi il ne faut pas oublier les associations caritatives durant l'été

et La rédaction numérique de RTL

publié le 31/07/2016 à 11:00

Les plus démunies ne souffrent pas que l'hiver. C'est le message que souhaitent faire passer différentes associations caritatives. C'est souvent durant la période estivale que certaines ont le plus besoin d'aide. Jean de Lasa, président de Août Secours Alimentaire, qui a pour vocation de prendre le relais de toutes les associations prennent un moment de répit en août.



"Beaucoup de petites associations sont fermées, ou alors les grandes ont des effectifs restreints, détaille-t-il au micro de RTL. Il y a des besoins physiques, alimentaires, mais aussi relationnels." Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, selon ses moyens, on peut faire des dons ou devenir bénévole le nombre de jours que les personnes souhaitent.