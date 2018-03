Pour Thibaut Lanxade, "Il faut déverrouiller le code du travail"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/12/2016 à 22:54

Alors que pour le troisième mois consécutif le taux de chômage est en recul, Thibaut Lanxade, le vice-président du Medef revient sur les derniers chiffres du chômage pour le mois de novembre de -0,9%. "Nous devons toujours nous réjouir de ce genre de résultat mais il faut rester vigilant, tempère Thibaut Lanxade, qui estime tout de même que "les résultats sont là en terme de baisse du chômage". Pour autant, le vice-président du Medef, s'inquiète des meilleurs résultats chez nos voisins. "Le taux de chômage en Allemagne ou Angleterre sont plus bas de 5 points, c'est un différentiel encore pesant pour nos entreprises", déplore-t-il.



Pour maintenir ce ralentissement du taux de chômage, "les entrepreneurs ont besoin d'un climat de confiance et d'une ère de simplification", préconise Thibaut Lanxade. D'après le vice-président du syndicat patronal, "il faut déverrouiller le code du travail", plaide-t-il. "Nous attendons des mesures fortes et des mesures énergiques qui accompagneront une croissance qui risque d'être difficile en 2017 notamment par rapport à la hausse du dollar".