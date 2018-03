publié le 31/08/2016 à 10:53

Voilà encore une affaire qui pourrait faire des vagues. Selon une information révélée par Valeurs actuelles, dans son numéro du 25 août, Michel Sapin aurait eu recours à un hélicoptère de la gendarmerie nationale à des fins personnelles. Les faits remontent à cet été, lorsque Michel Sapin devait précipitamment revenir à Paris alors qu'il était en vacances sur l'île d'Yeu.



Une fois l'urgence réglée, il est revenu sur son lieu de vacances, le 9 août, s'attendant à y retrouver son bateau, le Claude 2, là où il l'avait laissé. Seulement le navire n’était plus à son mouillage et Michel Sapin a pris une décision surprenante : il aurait réquisitionné un hélicoptère de la gendarmerie nationale pour localiser son bien. Coût estimé de l'opération, selon Valeurs actuelles : 1.600 euros, le tout aux frais du contribuable. Et si cela peut apparaître comme surprenant, la procédure demeure normale dans ce genre de mésaventure.