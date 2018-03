publié le 26/04/2017 à 04:30

Le bad buzz durait depuis plus d'un mois. YouTube s'était attiré les foudres des LGBT (lesbienne, gay, bi et trans), exaspérés de voir des vidéos publiées par des Youtubeurs issus de la communauté passer en "mode restreint". Vendredi 21 avril, la plateforme de vidéos en ligne a rectifié le tir en débloquant près de 12 millions de vidéos, comme l'indique le blog Pixel hébergé par Le Monde. Johanna Wrights, la vice-présidente de la firme américaine, s'est excusée dans la foulée d'avoir filtré de façon "non intentionnelle" ces contenus.



Ce "mode restreint" tant décrié part pourtant d'une bonne intention. Il permet en effet aux utilisateurs de se protéger des contenus "susceptibles de choquer" ou "inappropriés". Confrontés à ce type de vidéos, les internautes sont chargés de les signaler. Cependant, durant le week-end du 18 mars, plusieurs d'entre eux ont accusé YouTube d'avoir lui-même masqué certaines vidéos faisant référence à la sexualité ou aux relations amoureuses des personnes issues de la communauté LGBT. Les réseaux sociaux s'étaient aussitôt emparés de l'affaire, créant un hashtag de protestation #YouTubeIsOverParty. Ce cri de ralliement avait même fini en trends (les sujets les plus commentés sur Twitter).

Face au tollé, la plateforme s'était fendue d'un communiqué de presse : "Nous sommes fiers de représenter sur notre plateforme les voix LGBT (...). L'objectif du mode restreint est de filtrer notre contenu mature pour le petit sous-ensemble des utilisateurs souhaitant une expérience plus limitée. Les vidéos LGBT sont disponibles sur le mode restreint, mais les vidéos qui traitent de questions plus sensibles ne le sont pas nécessairement. Nous regrettons toute confusion et entendons vos préoccupations". YouTube fait désormais un pas de plus vers la communauté et espère clore la polémique.