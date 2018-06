Pour ou contre les poils ?

publié le 22/03/2018 à 07:00

Au fil du temps les poils féminins et dorénavant masculins ont fini par être apparentés à la vulgarité et au manque d'hygiène. L'épilation corporelle s'est démocratisée (avec l'aide de la pornographie et des médias) au point de devenir une norme. Le poil fait honte, indispose, entrave la séduction sauf lorsqu'il est placé sur le visage de ces messieurs (la barbe n'a jamais été aussi tendance !). A qui profite le crime ? Préférons-nous vraiment les corps glabres ou l'injonction de la société a-t-elle formaté nos cerveaux ?

Invités

- Emmanuelle Julien, journaliste spécialisée Sexualité et genres

- Emmanuel Pierrat, avocat et écrivain, co-auteur de la webserie documentaire "Poilorama" et de Les Petits Cheveux - Histoire non convenue de la pilosité féminine, co-écrit avec Jean Feixas (Editions la Musardine)

Les Petits Cheveux - Histoire non convenue de la pilosité féminine

- Stéphane Rose, journaliste, chroniqueur et auteur de Défense du poil - Contre la dictature de l'épilation intime (Editions La Musardine)

Défense du poil - Contre la dictature de l'épilation intime

