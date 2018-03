publié le 29/09/2017 à 21:55

Nicolas Hulot s'est rendu vendredi 29 septembre avec ses collègues des Transports Élisabeth Borne et de la Santé Agnès Buzyn dans une vallée de l'Arve (Haute-Savoie) exaspérée par sa pollution de l'air chronique. Une visite au terme de laquelle aucune annonce n'a été faite. Le président de l'association Respect du site du Mont-Blanc s'avoue "un petit peu déçu", mais confie être optimiste au regard du calendrier et de la feuille de route dévoilée par le gouvernement.



Simon Métral, son président, redoute cependant les effets d'annonce, car l'heure est grave. "La ministre de la Santé a fait un compte-rendu (...) d'une enquête sanitaire dont la conclusion est claire : la pollution engendre 85 décès par an" dans ce secteur. Une enquête dont les conclusions sont encore plus inquiétantes que celles tirées jusqu'ici par les associations.

La surpollution de la vallée de l'Arve est-elle à mettre sur le compte et au crédit des camions ? "Pas du tout", assure-t-il, avant de poursuivre : "le volet transport a sa part de responsabilité, mais deux autres volets sont à prendre en compte : l'industrie et le secteur résidentiel, avec le chauffage au bois notamment".