Police judiciaire : le "36, quai des Orfèvres" va changer d'adresse en 2017

publié le 30/12/2016 à 09:41

Au printemps prochain, le "36" ne sera donc plus le "36". Maigret sera en plein déménagement. Après 104 ans de bons et loyaux services, fini la petite tour du Quai des Orfèvres. Adieu la salle Bertillon, dédiée à l'inventeur des empreintes digitales. Adieu l'escalier aux 148 marches qui a vu défiler Landru, le docteur Petiot, Jacques Mesrine, la Crim, les Stups, la Brigade de recherche et d'intervention (BRI). Les policiers vont tous se retrouver au nord de Paris, dans un immeuble tout neuf, quartier des Batignolles.



Pourquoi donc quitter une telle adresse ? Parce qu'elle n'était plus du tout adaptée aux contraintes et aux besoins de la police actuelle. Le site était trop exigu. Impossible, par exemple, pour la police scientifique d'y entreposer tout son matériel technique. Impossible aussi à réaménager : c'est beaucoup trop coûteux. Le constat a été vite dressé par le commissaire Richard Marlet, chef de l'Identité judiciaire, qui compte plus de trente-cinq ans de maison. C'est lui qui pilote le déménagement.

Un "pari sur l'Histoire"

"Le 36 est effectivement une adresse mythique, mais c'est un immeuble peu sécurisé, impossible d'accès pour les personnes à mobilité réduite, qui ne faisait pas cohabiter tous les services de la direction de la PJ. Donc le choix s'imposait, il fallait déménager", assure Richard Marlet.

"Le 36, quai des Orfèvres correspond très fortement à une identité de police judiciaire. La difficulté, maintenant, va être d'incarner cette identité dans des nouveaux bâtiments. on fait un pari sur l'Histoire", ajoute-t-il. Un gros pari effectivement, car tous les services de la PJ, éclatés sur sept ou huit sites dans la capitale, vont désormais vivre ensemble. C'est une première dans la longue histoire de la police parisienne.

Que va devenir le "36" ?

L'installation définitive aux Batignolles est prévue en automne-hiver 2017. Dans le "nouveau 36", les 1.500 policiers seront répartis sur six étages. Il y aura un stand de tir et un corridor sécurisé pour communiquer avec le nouveau palais de justice juste à côté.



L'actuel patron du "36", Christian Sainte, fait déjà ses cartons. "C'est une époque qui se termine, mais la police judiciaire va continuer. Il faut maintenant passer à autre chose, avec des fonctionnalités différentes et une modernité incarnée", concède-t-il.



Que va devenir le 36, quai des Orfèvres ? Pour l'instant, rien n'est arrêté. Peut-être un musée (le projet existe). Mais plus sûrement, les murs continueront à héberger quelques antennes de police, notamment en matière de renseignement. Seule certitude, le "36", quoi qu'il arrive, restera un fabuleux décor de cinéma.

> Un extrait du film "Quai des Orfèvres", de Henri-Georges Clouzot (1947)