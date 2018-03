Comment intégrer la réserve opérationnelle ?

publié le 27/07/2016 à 15:26

Deux jours après l'attentat de Nice, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a appelé "tous les Français patriotes qui le souhaitent" à rejoindre la réserve opérationnelle. Les préfets peuvent puiser "dès à présent (...) en fonction des événements et des lieux à sécuriser", dans "une ressource rapidement mobilisable" de 12.000 volontaires, 9.000 de la gendarmerie nationale, 3.000 dans la police, pour épauler les forces de sécurité.



La députée Front national du Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen, a annoncé quelques heures après l'attentat de Saint-Étienne-sur-Rouvray sa décision de s'engager dans la réserve militaire. "Face à la menace qui pèse sur la France, j'ai décidé de rejoindre la réserve militaire. J'invite tous les jeunes patriotes à faire de même", a tweeté la parlementaire.

La réserve opérationnelle, que les autorités veulent impliquer davantage sur le terrain dans la lutte antiterroriste, est ouverte sous certaines conditions aux volontaires, hommes et femmes, dans la police, la gendarmerie ou l'armée.

Police

La réserve opérationnelle civile de la police compte 3.000 volontaires. Jusqu'en 2011, elle était composée exclusivement de policiers retraités. Elle est désormais accessible aux citoyens de 18 à 65 ans. Cette ouverture aux civils visait à renforcer les liens entre police et population mais pour l'essentiel, les réservistes restent d'ex-policiers. Selon les disponibilités du réserviste, des missions rémunérées de soutien ou spécialisées sont proposées pour une période de 30 jours maximum par an. L'indemnité journalière est calculée en fonction des compétences.



Pour devenir réserviste, il faut "être en règle au regard des obligations du service national (journée de défense pour ceux nés après le 31 décembre 1979), ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire et enfin posséder l'aptitude physique requise". Les candidats doivent suivre une formation de dix jours dans une école nationale de police, pour acquérir les bases juridiques et techniques. Ceux recrutés pour leur expertise effectuent une seule journée de formation. Le réserviste n'est pas armé mais peut être doté d'un gilet pare-balles s'il exerce des missions sur la voie publique. Les autres sont en tenue civile.

Gendarmerie

La gendarmerie dispose de 25.000 réservistes dans sa réserve opérationnelle dite de "niveau 1", dont 70% de civils. Le gouvernement veut augmenter le niveau de la réserve opérationnelle de la gendarmerie "de 10.000 hommes, permettant une présence sur le terrain pendant la période estivale d'à peu près 3.000 gendarmes par jour", a affirmé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve.



Pour intégrer la réserve, il faut avoir entre 17 et 30 ans, avoir satisfait aux obligations du service national et être jugé apte physiquement et moralement. Les candidats, à l'exception des gendarmes retraités, doivent effectuer une préparation militaire de gendarmerie de 15 jours ou une préparation militaire supérieure de 30 jours et passer ensuite un temps en unité de gendarmerie. Ces préparations consistent à apprendre les rudiments de l'intervention professionnelle, les bases réglementaires et légales de la mission et les bases de secourisme et de déontologie. Après formation, un certificat d'aptitude au tir est délivré, leur permettant d'être armés. Ils sont assermentés et bénéficient du statut d'agent de police judiciaire adjoint. Des missions opérationnelles, en appui des unités notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste territoriale, peuvent leur être confiées. Les réservistes sont rémunérés en fonction de leur grade et peuvent servir au maximum 90 jours par an. En moyenne, ils gagnent 89 euros net par jour.

Armées

Cinq cents réservistes militaires sont engagés dans l'opération Sentinelle. L'objectif est d'atteindre 700 personnes en fin d'année. Au total, l'armée dispose de 28.000 réservistes volontaires. Pour être employés sur la base du volontariat, ils suivent formations et entraînements, au tir comme au secourisme, à l'égal des militaires d'active. Ils peuvent donc occuper des postes de commandement, administratifs, comme participer à des patrouilles, à Paris comme en province. Pour cette dernière mission, ayant les qualifications requises, ils sont armés comme les autres militaires.



Plusieurs profils peuvent coexister dans la réserve militaire opérationnelle, accessible à tout Français, homme ou femme, âgé d'au moins 17 ans et au casier judiciaire vierge : jeunes n'ayant jamais été militaires, étudiants, chômeurs, ex-militaires, civils souhaitant effectuer des périodes annuelles dans la réserve (environ 25 jours). Tous auront un contrat rémunéré en fonction du poste allant de un à quatre ans, dans l'armée de Terre, l'armée de l'Air ou la Marine, et les directions et services du ministère de la Défense.