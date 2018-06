Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

- Sébastien Bohler , rédacteur en chef de Cerveau & Psycho - Latifa Gallo , coach et sophrologue, experte en intelligence émotionnelle, auteure de Se Libérer des émotions négatives et Moins c'est mieux (Editions Larousse)

Si nous sommes tous biologiquement dotés de larmes , à situations similaires, certaines personnes pleurent davantage que d'autres . Et montrer ses émotions , particulièrement quand elles sont négatives ( tristesse, mélancolie, désarroi, humiliation ...), est souvent interprété comme une forme de vulnérabilité . Tandis que la force, le self-control ou encore l’ impassibilité sont valorisés et considérés comme des qualités . Pourquoi les pleures sont-ils associés à la féminité ? Que provoquent-ils chez celui qui en est témoin ? Les larmes ont-elles des bienfaits insoupçonnés ?

Pleurer est-il réellement un signe de faiblesse ?

Pleurer n’est pas toujours très bien perçu dans notre société. On ne cache plus ses larmes dans On est fait pour s’entendre !

