publié le 29/07/2016 à 06:12

Des archéologues ont découvert une nécropole de l'époque mérovingienne (VIe-VIIIe siècle) contenant au moins 600 squelettes à Monchy-Lagache (Somme), a-t-on appris jeudi 28 juillet auprès de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Dans le cadre de la construction d'une école dans ce village picard, la préfecture avait demandé un diagnostic archéologique. "À l'occasion des sondages, on a découvert ce cimetière inédit", a déclaré Richard Rougier, directeur adjoint scientifique et technique à l'Inrap, en charge de la Picardie, confirmant une information du Courrier picard.



Les archéologues ont ouvert en juillet à peu près 12% de la surface, déterrant quatre squelettes, "ce qui permet d'extrapoler un nombre de tombes se chiffrant à un minimum de 600, voire 800", a-t-il ajouté. Étant donné le nombre de squelettes et la présence de tombes d'enfants, il s'agit vraisemblablement de la population d'un village entier. Les corps trouvés sont disposés à environ 1,50 m sous terre, hors de portée des détecteurs de métaux classiques.

"On peut imaginer que les tombes sont particulièrement bien conservées, on n'a vu aucune trace de pillage", a souligné Richard Rougier. La Picardie possède une grande densité de sites archéologiques, avec un patrimoine enfoui très important. En 2014, une statuette de craie représentant une figure féminine vieille de 23.000 ans (paléolithique) avait été ainsi découverte à Amiens.