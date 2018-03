et AFP

publié le 28/12/2016 à 21:58

Pour les personnes habitant à Paris, le stationnement de leur véhicule est gratuit jeudi 29 décembre. Une mesure prise par la ville de Paris en prévision d'un nouvel épisode de pollution, annoncé par Airparif, l'association de surveillance de la qualité de l'air en région parisienne. L'objectif : inciter les Parisien à ne pas prendre leur véhicule et plutôt utiliser d'autres moyen de transports.





"En fonction de l'évolution de la situation dans les jours qui viennent, d'autres mesures complémentaires pourront être prises : gratuité d'Autolib', de Velib', etc.", explique le communiqué de la ville de Paris. "La Ville de Paris appelle tous les Parisiens à suivre les messages de prévention et à adapter leurs comportements, en empruntant prioritairement les réseaux de transport en commun, le covoiturage ou l'utilisation de véhicules peu polluants", conclue le communiqué.