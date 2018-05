Peut-on se choisir une autre famille ?

publié le 02/05/2018 à 07:00

Il est dit que les liens du sang sont indestructibles et irremplaçables. Mais quand ils se révèlent défaillants (abandon, maltraitances, conflits...) ou manquant (enfant unique) le besoin d'attachement, essentiel à l'épanouissement, invite à (re)créer un cocon familial avec des proches sans rapport de parenté. Il est des personnes qui se choisissent, se reconnaissent, s'aiment comme un parent et un enfant, un frère et une sœur. Que représentent les liens du cœur ? Peut-on considérer un proche comme un membre à part entière de sa famille ? Peut-il se substituer à elle ?



Invités

- Brigitte Allain Dupré, psychothérapeute, psychanalyste et membre de l'APPJ (Association de Psychanalystes et Psychothérapeutes Jungiens), auteure de S'affranchir des dépendances affectives : Briser ses chaînes et revivre (Editions Leduc.s)

Tristane Banon, auteur de Prendre un papa par la main (Editions Robert Laffont)



S_affranchir_des_dependances_emotionnelles_c1_large

Prendre-un-papa-par-la-main

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).