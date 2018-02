publié le 21/02/2018 à 14:56

François Veillerette est porte-parole de Générations-Futures, association qui a publié ce rapport inquiétant. Trois fruits sur quatre présentent des traces de pesticide, tout comme 40% des légumes. Inquiétant, mais pas surprenant selon lui. "Ce n'est pas illogique, on utilise des pesticides pendant la culture donc il y a des résidus".



La nouveauté dans ce rapport, c'est qu'il se base sur des chiffres officiels, issus de la base de données de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). "On était agacé parce que tous les ans, les médias reprenaient des chiffres en provenance des États-Unis, qui classaient les dix meilleurs et dix moins bons fruits et légumes. Il était temps de prendre des chiffres français."

Cette base de données s'étale sur cinq ans et permet de constater, objectivement et officiellement, l'évolution de la teneur en pesticides des fruits et légumes. Or, surprise, alors que les accords prévoyaient une diminution de moitié en dix ans, les pesticides sont toujours aussi présents dans les étals.

Occasion manquée

Ce que pointe Générations futures, c'est le manque de transparence. "Le consommateur doit avoir quelques informations. Les producteurs savent ce qu'ils utilisent et ils devraient le mettre sur les rayons." L'occasion avait été manquée lors des états généraux de l'alimentation qui se sont tenus en décembre dernier, et n'avait pas abouti à une telle obligation.