publié le 27/05/2016 à 15:06

Tous les dépôts pétroliers qui étaient bloqués en France par des opposants au projet de loi Travail ont été libérés, à l'exception d'un seul en grève, a annoncé un porte-parole du secrétariat d'État aux Transports vendredi 27 mai. Celui de Gargenville (Yvelines) reste pour l'instant aux mains des grévistes.



Au total, quinze dépôts, sur une centaine en France, ont été débloqués sans incident par les force de l'ordre, dont celui de Donges (Loire-Atlantique) vendredi 27 mai au matin. "Ces dépôts débloqués permettent d'augmenter les capacités de livraison, ce qui permet d'approvisionner de plus en plus de stations-services", a indiqué le porte-parole, soulignant une amélioration sur le front des carburants dans le pays.

Six des huits raffineries toujours bloquées

"Globalement, il y a toujours autour de 20%" de stations-service en difficulté, mais "ça s'améliore partout, dans toutes les régions. Cela s'améliore fort dans le Nord et il y a une bonne amélioration sur l'Ouest. Il y a aussi une tendance à l'amélioration dans toutes les autres régions, y compris l’île-de-France", a poursuivi la même source.

Total indique que, pour son réseau de 2.200 stations, un peu moins d'un tiers (741) étaient en rupture totale (346) ou partielle (395), et 66 avaient été réquisitionnées par les autorités pour approvisionner les services prioritaires, d'après un point de la situation à 11h30 ce 27 mai. La veille au matin, le groupe en dénombrait encore 815 en difficulté.



Six des huit raffineries françaises - toutes bloquées le 24 mai - se trouvent toujours à l'arrêt ou tournent au ralenti vendredi 27 mai, à savoir les cinq de Total (Feyzin, Gonfreville-L'Orcher, Grandpuits, Donges et La Mède) et celle de Petroineos à Lavéra (Bouches-du-Rhône). Les deux sites d'Esso (ExxonMobil) à Port-Jérôme-Gravenchon et Fos-sur-Mer, fonctionnent normalement, selon l'Union française des industries pétrolières (Ufip).