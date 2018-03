publié le 30/05/2016 à 06:52

C'est une véritable saignée. En 1975, la France comptait près de 47.500 stations ; aujourd'hui, moins de 12.000. Autrement dit elles ont été divisé par quatre en quarante ans, alors même que le parc automobile français a presque doublé. Ce sont surtout les petites stations qui disparaissent : celles de nos quartiers, le long de nos routes, où l'on va boire son café-crème le matin, acheter un paquet de gâteau, faire gonfler ses pneus. C'est de plus en plus rare. Un véritable jeu de massacre : 84% ont mis la clé sous la porte au profit de celles détenues par des grandes et moyennes surfaces.



En cause : des coûts d'installation élevés, des normes de sécurité fortes. L'investissement est dur à supporter si l'on ne fait pas partie d'un grand réseau. À Paris, on estime ainsi qu'entre 50 et 60% des points de distribution pourraient disparaître d'ici à 2020.

C'est aussi et surtout en milieu rural que le manque de pompes se fait cruellement sentir. Ainsi, près de 4 millions de Français seraient menacés par cette désertification du réseau. En effet, selon la Fédération nationale de l’artisanat automobile, dans 38 départements un automobiliste doit rouler, en moyenne, de 15 à 38 minutes avant de trouver une pompe à essence en temps normal. Cela ne risque pas de s'arranger, puisque plus de 1.300 détaillants de vente de carburant seraient menacés de fermeture dans les années à venir.