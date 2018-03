publié le 27/05/2016 à 10:51

Francis Duseux, le président de l'union française des industries pétrolières est venu faire le point sur la situation, en pleine crise de l'essence. "20% des stations sont toujours en rupture partielle ou totale (...) ceci dit, la situation s'est bien améliorée par rapport au week-end dernier." a-t-il commencé rassurant.



D'après lui, l'État a été prompt à réagir. Une prise de conscience qui a permis d'éviter de trop lourds désagréments : "Les pouvoirs publics sont intervenus rapidement sur les dépôts et avec beaucoup de fermeté je dois avouer. Cela a été assez efficace. Vous savez, il est délicat pour un gouvernement d'affronter les grévistes, c'est toujours difficile. Mais il y a une vraie volonté, donc, je crois que c'est l'essentiel."



Francis Duseux a aussi souligné, que paradoxalement, la peur de la pénurie chez certains automobilistes avait contribué à aggraver le phénomène : "On a enregistré dès le week-end dernier une augmentation de la demande. Tout le monde est parti remplir son réservoir donc on avait par endroits, une demande trois à cinq fois supérieure à la normale." Ce à quoi il a ajouté : "Même en situation de routine, en dehors de tout conflit, notre système logistique n'est pas prêt pour ça." Mais pas de panique, il a complété : "Ce phénomène des remplissages semble se stabiliser. Quand un réservoir est plein, il ne nécessite plus d'être approvisionné dans l'immédiat."

"On faisait le point hier soir, c'est en nette amélioration", a-t-il conclu, avant de préciser : "Les stocks sont là. Grosso modo on est sur 110 ou 115 jours de consommation. Cela représente quasiment quatre mois, c'est quand même confortable." Il est donc certain pour lui qu'il n'y aura pas de pénurie nationale : "En plus, on a quand même des possibilités variées : toutes les importations. On a des camions qui vont charger dans les raffineries Belges et en Allemagne... Donc on met en oeuvre tous les moyens dont on dispose."

