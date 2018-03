publié le 28/05/2016 à 09:46

Alors que l'on connaît des problèmes de carburant aux pompes à essence et qu'il y a foule devant certaines stations, une solution pourrait arriver en France : la livraison d'essence à domicile. Ce nouveau service vient d'un français vivant en Californie, Bruno Uzzan, qui a eu a eu l'idée de proposer la livraison de carburant. Et cela grâce à une application baptisée "Purple". Une fois l’application téléchargée sur son smartphone, le conducteur précise le carburant désiré, dans un délai de 3 heures maximum, un petit camion citerne équipé de bidons sécurisés arrive devant son bureau ou son domicile. Seule condition : laisser la trappe à essence de son véhicule ouverte.



20.000 personnes ont déjà souscrit à Purple et leur nombre ne cesse d'augmenter : plus 30% chaque mois. Puple gagne peu à peu du terrain : après Los Angeles, l'application est désormais disponible dans d'autres grandes villes comme Seattle ou San Diego. En Californie, d'autres sociétés proposent le même service. Les pompistes ambulants sont rémunérés à la course, avec des horaires de travail libres. Pour le consommateur, le plein est facturé au même prix qu'à la pompe, il faut tout de même compter environ 5 euros pour le service. En France, les contraintes de sécurité sont encore trop fortes, mais le terrain y est propice.

Les radars aux feux rouges font flasher les excès de vitesse

Auto Plus révèle que les radars de feux rouge, qu’on connait bien, ne vont plus se contenter de flasher les automobilistes qui brûlent les feux. Ils flasheront aussi les excès de vitesse. Donc, au feu rouge le radar flashera ceux qui brûlent le feu. Et au feu vert ou au feu orange, le radar flashera ceux qui dépassent la limitation de vitesse. Les 700 radars de feux rouges actuellement en fonction ne sont pas homologués pour la mesure de vitesse. Il va donc falloir les remplacer par du nouveau matériel.

Et Auto Plus révèle justement cette semaine que le gouvernement vient de passer un appel d’offres pour des machines qui seront capables de faire les deux contrôles. Les entreprises intéressées ont 3 mois pour répondre à cet appel d’offre et ensuite le gouvernement fera son choix. Ce qui veut dire que les nouvelles cabines ne seront probablement pas installées avant 2017.



À priori 80% des cabines ne contiendraient pas de radar et auraient donc juste un effet dissuasif, sachant que de l’extérieur on ne pourra absolument deviner si la cabine d’un feu rouge contient un radar ou pas. Les radars de feux rouges ne sont pas signalés. En revanche les cabines radars qui contrôlent la vitesse sont toujours signalées, donc logiquement ces nouveaux engins qui contrôlent feux rouges et vitesse devraient être signalés par des panneaux.