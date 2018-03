publié le 30/03/2017 à 16:37

Alors que l'Église semble opérer une tardive prise de conscience concernant la pédophilie au sein de son institution, la définition de ce qui relève d'un viol s'avère flottante pour certains responsables religieux. Interrogé sur le sujet lors d'un reportage de France Info à l'occasion de la Conférence des évêques de France, Mgr Dubost, évêque d'Evry a eu une formule malheureuse en qualifiant certains cas de pédophilie "d'actes malencontreux".



Car tout en admettant qu"il faut chasser toutes les agressions sexuelles contre les mineurs ou les personnes faibles (au sein de l'église ndlr)", quand on lui demande pourquoi l'Église ne "tranche" pas en n'excluant pas les coupables, l'évêque est plus flou sur la nature des actes qu'il faudrait condamner. "On appelle 'pédophilie' beaucoup de choses. Il faut distinguer un acte malencontreux et dramatique et puis les prédateurs (...) auxquels il faut faire quitter le sacerdoce", a ainsi énoncé l'homme d'église.

"Pour les autres, c'est du cas par cas et à mon avis il faut travailler avec la justice et pas au-delà ", préconise encore Mgr Dubost au micro du journaliste. Dans son numéro diffusé le 21 mars, le magazine de France 2 Cash Investigation avait mis au jour le système d'exfiltration des prêtres pédophiles notamment en Amérique du Sud et en Afrique et les agissements des hauts responsables religieux qui ont couvert pendant des décennies leurs membres accusés de viols ou attouchements sexuels sur mineurs.