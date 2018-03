publié le 27/04/2016 à 09:33

Le mystère de la Joconde pourrait bien être résolu puisqu'un historien d'art affirme que la peinture de Leonard De Vinci serait un assemblage de deux visages, un homme et une femme. C'est la 3.257e version qui entend lever le voile sur l'identité de Mona Lisa, enfin Mona c'est vite dit. Je demande à voir maintenant. Mona, c'est peut-être Mano. Grâce à l'infra rouge, on verrait sous le tableau souriant de madame Joconde, un type qui n'a pas l'air commode. Une première peinture. Et Leonard de Vinci, avant de faire des parkings, appréciait les garçons quand ils ressemblent aux filles.



Il a superposé les deux visages. Leo de Vinci a fait un "Croisons-les". Le style androgyne, un mélange de David Bowie et Lady Gaga. Comme tout le monde je suis allé un jour au Louvre, j'ai patienté avec des Américains en short, pour apercevoir un tableau miniature, derrière une vitre blindée. Franchement, on fait beaucoup de chichi sur la Joconde. Je n'aime pas les femmes qui ont deux visages.