publié le 29/06/2017 à 09:42

"C'est une bonne question pour les dîners d'été, après le barbecue et avant la verveine ou d'autres alcools forts. il existe 21.000 centenaires aujourd'hui, et il y en aura dix fois plus en 2064, quand précisément j'aurai 100 ans", lance Pascal Praud. "Cela fera 81 ans qu'un Français n'aura pas gagné Roland-Garros, et Paris Plages ouvrira le 15 mars jusqu'au 15 novembre : deux raisons de ne pas mourir avant", poursuit-il.



"Mais surtout, la chose décisive qui me pousse à me laisser vivre jusqu'au bout c'est la proportion de femmes parmi les centenaires : neuf sur dix", fait remarquer le journaliste. "Enfin avec les copines, on sera débarrassé du chromosome Y !", clame-t-il.

"Sans parler qu'être le seul mec dans la maison de retraite de RTL, installée rue Bayard en hommage au passé, vous donne un certain intérêt", ajoute Pascal Praud. "62% des Français pensent passer la barre des 100 ans en bonne santé. C'est mon cas, je me prépare", conclut-il.