Pascal Praud : "Champ-de-Mars, champ de ruines"

publié le 27/02/2017 à 10:51

"Le Champ-de-Mars est sale, le Champ-de-Mars est un champ de ruines, le Champ-de-Mars est en chantier depuis huit mois que l'Euro de football est fini, depuis huit mois que la 'fan zone' a quitté l'endroit, laissant derrière elle un parc dévasté", se désespère Pascal Praud. "Pelouse interdite, grillagée le temps qu'elle repousse, fontaines sans eau, sacs poubelle qui flottent au vent, bancs écaillés, deux toilettes pour accueillir les 21 millions de visiteurs annuels (deux sanisettes, qui sont d'ailleurs la plupart du temps en panne)", déplore-t-il encore.



"Et passé 20 heures, les rats envahissent les allées pour attaquer les poubelles", raconte encore le journaliste. "Vous me direz que cela concerne les Parisiens du VIIe arrondissement ? Non ! C'est une vitrine, un symbole qui dépend à la fois de l'État et de la Mairie de Paris", corrige Pascal Praud, selon qui "ce puzzle administratif n'arrange pas les affaires comme il dilue les responsabilités". Et de lancer cet appel en guise de conclusion : "Alors, mesdames et messieurs Hidalgo et consorts, rendez-nous le Champ-de-Mars !"