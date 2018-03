et Loïc Farge

publié le 28/02/2017 à 10:30

73% de Français estiment "avoir réussi leur vie", même s'ils restent pessimistes sur l'avenir du pays. C'est ce que nous apprend une enquête de Solidaris commandée par la Mgen et que RTL vous a révélée en exclusivité lundi 27 février. "C'est une question intime, essentielle, dérangeante : est-ce que vous avez réussi votre vie, est-ce que vous avez réalisé vos rêves d'enfant ?", juge Pascal Praud.



"Je pense intuitivement que les gens mentent un peu. Je ne suis pas certain que les trois-quarts des François soient heureux de leur sort, que 73% soient satisfaits de leur travail et de leur vie affective", argue le journaliste. "Je pense plutôt qu'ils sont satisfaits de 73% de leur vie, ce qui est un peu différent", estime-t-il.

"C'est la chanson d'Alain Souchon, Le Bagad de Lann-Bihoué : Tu la voyais pas comme ça ta vie, pas d'attaché-case quand t'étais p'tit", explique Pascal Praud. "Seulement on relative : si vous avez la santé, si vous avez un travail, si vous avez une famille, la vie est pas mal", note-t-il.



"Je vois dans ces 73% de personnes contentes une élégance, un volontarisme, une méthode Coué, fruit d'une négociation entre l'idéal de la jeunesse et la réalité de l'adulte", ajoute le journaliste. "Faire parfois contre mauvaise fortune bon cœur : c'est une belle philosophie, non ?", conclut-il.