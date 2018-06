Parle-t-on de moins en moins bien le français ?

publié le 19/03/2018 à 07:00

Fautes grammaticales, de liaison, de syntaxe, tics de langage, expressions inappropriées, jargon adolescent... : les critiques fusent quand la cinquième langue la plus parlée dans le monde (274 millions de francophones) n'est pas respectée à la lettre. Et le débat ne date pas d'hier... Quelles erreurs commettons-nous le plus souvent ? Reflètent-elles une baisse de notre niveau ou ont-elles toujours existé ? La langue de Molière est-elle trop complexe ? Comment évolue-t-elle ? Quel est son avenir ?

Invités

- Mathilde Levesque, agrégée de Lettres modernes et docteur en langue et littérature française, auteure de Lol est aussi un palindrome et Figures stylées : Les figures de style revisitées par les élèves et expliquées par leur prof (Editions First)



Lol est aussi un palindrome

Figures stylées : Les figures de style revisitées

- Aurore Vincenti, linguiste, auteure de Les mots du bitume - De Rabelais aux rappeurs, petits dictionnaire de la langue de rue (Editions Le Robert)

Les mots du bitume - De Rabelais aux rappeurs, petits dictionnaire de la langue de rue

- Bernard Fripiat, agrégé d'histoire, auteur et comédien

