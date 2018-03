publié le 25/07/2016 à 11:57

Le trafic de la ligne 7 du métro parisien a dû être totalement interrompu entre les stations Maison Blanche et Porte d'Ivry, dimanche 24 juillet, en raison d'un colis suspect découvert à la station Porte d'Italie. Les forces de l'ordre ont en effet dû sécuriser un large périmètre autour d'un sac à dos noir qui laissait apparaître une antenne de talkie-walkie et des fils rouges, rapporte Le Parisien.



Sur place, les équipes de déminage ont constaté qu'il s'agissait d'une bombe factice. Aucune trace d'explosif n'a donc été retrouvée sur les lieux. Le colis a finalement été confié à la police judiciaire. Pour cette opération de sécurisation, le trafic de la ligne 7 aura donc été interrompu pendant près d'une heure. Ce n'est que deux heures plus tard que la situation est totalement revenue à la normale.