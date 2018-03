Paris : une étudiante meurt de la méningite

publié le 29/06/2017 à 05:07

Elle était étudiante à l'Université américaine de Paris. Une jeune fille de 19 ans est décédée de la méningite en février dernier. Selon les informations du journal le Parisien deux cas de méningite W se sont déclarés à quelques mois d'intervalles dans cet établissement situé dans le VIIe arrondissement de Paris qui accueille 1.000 étudiants du monde entier. Le deuxième cas de méningite s'est déclaré au mois de mai et l'étudiant est désormais guéri.



Suite à ces deux cas, une vaccination de quelque 200 étudiants s'est déroulée dans la plus grande discrétion ces dernières semaines : "Lorsque le premier cas est apparu, l'entourage proche a reçu un traitement antibiotique et une vaccination", a précisé l'agence régional de santé Ile-de-France au Parisien. L'un des médecins qui a participé à l'opération de vaccination dans l'établissement a spécifié que c'était "l'usage d'attendre d'avoir deux cas au même endroit pour les relier à un foyer potentiellement épidémique". Depuis, aucun autre cas n'a été signalé.