publié le 29/12/2016 à 17:06

Tous les moyens sont bons : gilet pare-balles, pistolet semi-automatique et... un grattoir à fientes de pigeons. Les policiers du Service du Traitement Judiciaire des Accidents (STJA) ont sorti la panoplie complète pour lutter contre un phénomène trivial mais très parisien : l'accumulation de fientes de pigeons dans les rues de Paris mais aussi sur les véhicules de police.



"On est obligés de protéger nos pares-brise avec des cartons. Quand on veut partir sur une intervention avec gyrophare, on se retrouve dans nos véhicules couverts de fientes de pigeon avec des pares-brise maculés. Ce qui pose un problème au niveau sécurité, c'est quand même ironique pour un service accidents ", explique l'un des agents à nos confrères du Parisien.

"Les fientes du Niagara"

C'est le syndicat de police Alliance qui a décidé de mettre sur pied un plan pour lutter contre ce phénomène : un tract sur "les fientes du Niagara" du XVe arrondissement de Paris qui interpelle officiellement la préfecture de police : "Jusqu'à quand l'administration laissera nos collègues être la risée du Tout-Paris", peut-on y lire.

Pour l'adjoint au maire du XVe arrondissement chargé de la propreté "le problème c'est que les places du parking sont sous trois gros arbres dans lesquels les pigeons se nichent et il n'est pas question de couper les branches" avant d'indiquer que les camions de police sont hors dimensions pour aller dans les stations de lavage. L'élu a même abordé la question qui selon lui va "faire hurler les écolos" : "l'euthanasie !"

Tract STJA Alliance 75 Crédit : Capture d'écran facebook Alliance 75