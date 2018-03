publié le 25/07/2016 à 08:32

La rue de la Tombe Issoire, située dans le XIVe arrondissement de Paris et aujourd'hui discrète, fut du temps des Romains l'une des artères les plus fréquentées de la capitale. Et c'est peut-être de là que viendrait son nom. "Tombissoire en fait c'est un vieux mot français, qui veut dire 'tombirer' et qui signifierait encore aujourd'hui retentir, résonner", indique Lorant Deutsch. Le vacarme de cette rue serait donc à l'origine de son nom. Mais le comédien féru d'histoire voit aussi une autre raison, plus légendaire, plus épique. Une légende liée au géant Isoré.



Face à une ville de Paris résistant aux envahisseurs, Isoré faisait partie des ennemis et venait narguer les Parisiens chaque jour aux portes de la cité. Face aux insultes et aux provocations, un héros de Paris allait faire face au géant. Une chevalier (Yves ou Guillaume d'Orange selon les versions) va alors défier le géant qui dépassait les 7 mètres à en croire les récits légendaires, et l'ennemi de Paris allait mordre la poussière. Le géant sera enterré sur place, son corps recouvert d'une dalle monumentale.