Un lieu de baignade supplémentaire à Paris. La maire de la ville Anne Hidalgo a annoncé samedi 25 novembre sur Twitter que le lac Daumesnil, dans le XIIe arrondissement de la capitale, accueillera bientôt des baigneurs. Les Parisiens devront attendre 2019 avant l'aménagement de ce nouvel espace de loisirs.



Comme le détaille Le Parisien, ce projet a été adopté mercredi 22 novembre à l'issue d'un vote au Conseil de Paris. Le quotidien fait état d'une crainte du côté des écologistes, formulée par le conseiller de Paris Yves Cantassot: "Nous n’avons pas de certitudes que les arbres resteront longtemps. Le bois de Vincennes a déjà été très abîmé par des concessions comme l’hippodrome et l’Insep". Une réserve appuyée par un rapport méfiant de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie.

Après le bassin de #LaVillette, la #baignade gagne du terrain à #Paris : les Parisiens et les visiteurs de la capitale pourront se baigner dans le lac #Daumesnil dès 2019 ! #NagerAParis

Le site de la Ville de Paris précise que la baignade sera ouverte entre 10 heures et 20 heures, de la mi-juin à la mi-septembre. L'aire de baignade devrait être divisée en trois zones; un espace familial, un espace de baignade et un espace de nage. Ce nouvel espace succède à l'aménagement d'un lieu similaire à La Villette, l'été dernier.