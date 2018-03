publié le 28/10/2016 à 12:42

La Paris Games Week, c'est le salon du jeu vidéo et il se déroule du 26 octobre au 30 octobre au parc des expositions de Paris Porte de Versailles. Le produit phare cette année, c'est le fameux casque à réalité virtuelle. Toutes les marques en sortent un. Pourquoi un tel engouement pour ce gadget ?



Premièrement, il "apporte au joueur une immersion totale", explique Julien Tellouck, spécialiste des jeux vidéo, pour la chaîne Game One, et chez Fun Radio. "Quand on va mettre un casque, on va se retrouver dans un autre endroit, virtuel", poursuit-il. "La réalité virtuelle, c'est se déplacer, tourner la tête, et découvrir un autre monde".

Si toutes les marques en sortent un, ça ne signifie pas encore la mort de l'écran traditionnel pour le spécialiste qui estime que la réalité virtuelle c'est "un des futurs du jeu vidéo, il y aura toujours l'écran, on va toujours jouer de façon traditionnelle".