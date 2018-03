Paris : des lycéens manifestent contre Le Pen et Macron

publié le 27/04/2017 à 15:06

"Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron" : environ un millier de jeunes ont manifesté à Paris jeudi 27 avril avec ce slogan. Ils s'opposent à l'affiche du second tour de l'élection présidentielle, qui voit d'affronter Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Des tensions avec les forces de l'ordre ont éclaté. Essuyant des jets de bouteilles en verre, elles ont riposté avec des gaz lacrymogènes.



À l'appel de mouvements de lycéens et étudiants antifascistes et anticapitalistes, les jeunes se sont donnés rendez-vous place de la République avant de rejoindre la Bastille en manifestation sauvage. Au passage, plusieurs abris publicitaires ont été tagués du slogan "Ni Le Pen, ni Macron". Des poubelles ont aussi été incendiées.

Des vitrines, notamment celle d'une agence bancaire, ont été détériorées, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Dans la matinée, des blocages ont aussi été organisés dans plusieurs lycées parisiens. "Une vingtaine" de lycées étaient "diversement mobilisés", a déclaré le rectorat de Paris, précisant que quatre établissements étaient bloqués et six autres partiellement. Le ministère de l'Éducation nationale a évoqué "quelques rares mobilisations en régions". À Rennes, en Bretagne, près de 1.000 personnes ont également défilé dans le centre-ville, avec une banderole "Ni Le Pen, ni Macron".