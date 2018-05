publié le 24/05/2018 à 09:29

C'est un appel solennel. Un cri de détresse. Alors que Didier Deschamps a donné il y a quelques jours la liste des joueurs qui participeraient à la Coupe du monde de football en Russie, je note que je n'ai pas été choisi. Je veux profiter de cette antenne pour dire que je suis victime d'une discrimination impardonnable : celle de l'âge, du talent, de la force, de la chance aussi. On me stigmatise.



On ne le criera jamais assez : non à la sélection ! Non à la sélection en équipe de France ! Mais pourquoi choisir les meilleurs joueurs français pour se confronter au Brésil et à l'Allemagne ?

Pourquoi ne pas permettre à d'autres, peut-être moins doués, mais qui peuvent progresser de participer à cette grande fête de la fraternité universelle ? Si on manque de places, qu'on construise des stades plus grands. Si la FIFA n'est pas d'accord, qu'on manifeste contre la FIFA.

Le football n'est pas le seul domaine où une sélection ignoble discrimine les êtres humains. Le festival de Cannes a décerné il y a quelques jours des palmes à certains films. Et pourquoi pas aux autres ? Un manque d'écrans et de salles ? Il faut construire. Un manque d'argent ? Macron a trouvé plusieurs milliards à donner aux riches en supprimant l'exit tax.



Pourquoi l’université serait-il le seul secteur où toute sélection serait bannie ? Pourquoi l'activité intellectuelle n'aurait-elle pas le droit, comme le sport ou l'art, de choisir les meilleurs, les plus doués, les plus travailleurs ? Pourquoi ce qui est banal, et même flatteur, dans un cas, serait scandaleux dans l'autre ?