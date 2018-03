publié le 26/02/2017 à 09:46

La La Land peut-il battre le record du nombre d'Oscars obtenus par un même film ? La jauge est placée à 11. Rien qu'en France, plus de 2 millions de spectateurs en France. "C'est un peu fou, je suis un peu dans les nuages. Mais pour moi, ce qui est merveilleux c'est que c'était un film de rêve. Avoir pu le tourner avec Ryan, Emma et l'équipe, ça, c'était le plus grand bonheur. Tout ce qui se passe après est surréel", déclare Damien Chazelle, le jeune réalisateur de cette comédie musicale. D'autres films lorgnent l'Oscar, comme Moonlight et Manchester by the Sea, démontrent que cette année, les Oscars réconcilient le cinéma d'auteur avec le grand public.



Neuf ans après Manon Cotillard, Isabelle Huppert pourrait ajouter un nom frenchy à l'événement. Elle a jusqu'ici remporté tous les prix intermédiaires importants à commencer par le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique et se trouve propulsée sur un nuage de récompenses. "Je ne crois pas que j'aie envie de redescendre, a confié l'actrice au micro de RTL. C'était un film pas difficile mais assez perturbant et néanmoins il a trouvé un accès auprès du plus grand nombre, partout", se réjouit-elle. Pour Isabelle Huppert, la concurrence va être rude, avec deux principales rivales, Emma Stone, favorite, et Natalie Portman bluffante dans le tailleur ensanglanté de la veuve Kennedy dans Jackie.