publié le 04/05/2018 à 15:58

Les gendarmes de l'Oise expérimentent ce vendredi 4 mai un nouveau dispositif sur les routes du département, rapporte Le Parisien. Comme souhaité par Edouard Philippe au début du mois de janvier, lors des annonces sur les nouvelles mesures de sécurité routière, les bons élèves verront leurs efforts récompensés. Pour y participer, les automobilistes doivent exposer sur leur pare-brise un flyer édité à 50.000 exemplaires par la gendarmerie de l'Oise et se brancher sur la station locale Radio Mercure.



Un conducteur avec le flyer apposé sur son véhicule pourra être suivi pendant une dizaine de minutes par une voiture de la radio avec à son bord un gendarme de l'escadron départemental de sécurité routière. "S'il ne commet pas d'infraction, il sera invité, via la radio, à se ranger sur le côté afin d'être récompensé de sa bonne conduite", explique François Brémand, patron du groupement de gendarmerie de l'Oise.



Les cadeaux seront des bons d'achat, des places de concert, des entrées pour des parc d'attractions ou encore des baptêmes de l'air, précise Le Parisien. Après cette première opération, les prochaines journées auront lieu les 5 et 19 mai. Les dates des événements seront données sur la page Facebook de la gendarmerie et ils récompenseront au moins huit conducteurs à chaque fois.