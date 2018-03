publié le 29/06/2016 à 08:08

L'association L214 a une nouvelle fois dévoilé des cas de maltraitance animale dans des abattoirs français. Les établissements de Pézenas, dans l'Hérault, et du Mercantour, à Puget-Théniers, dans les Alpes-Maritimes, ont été filmés en caméra cachée entre novembre 2015 et mai 2016. Sur les images visionnées par le journal Le Monde, on y voit des sévices insoutenables infligés à des bovins, des moutons, des cochons ou encore des chevaux, lors d'abattages conventionnels et rituels. L'association L214, qui a de nombreuses reprises a révélé ce genre de pratiques dans les abattoirs français, a annoncé qu'elle devait déposer plainte aujourd'hui devant les tribunaux de grande instance de Béziers et de Nice pour maltraitance et actes de cruauté.



Comme à Alès, au Vigan (Gard) et à Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques), les vidéos montrent de nombreux animaux mal étourdis reprendre conscience lors de la saignée ou de la suspension à la chaîne. Dans l’abattoir du Mercantour, un veau, accroché au rail par la patte arrière, tente de se relever pendant deux minutes entières, à moitié décapité, la tête dans un bac de sang, raconte Le Monde. Plus tard, un mouton cherche à fuir, la gorge ouverte et en pleine conscience.

Dans ces établissements qui semblent peu portés sur les contrôles sanitaires, des violences jusqu'ici jamais relevées, semblent être pratiquées, note Le Monde. À Pézenas, des chevaux sont tirés par un treuil jusque dans le box d’abattage, un mouton reçoit un coup de couteau dans l’œil avant d’être égorgé, des cochons sont poussés à coups d’aiguillons électriques et des bovins saignés sans étourdissement, sont égorgés par cisaillement, avant que le sacrificateur ne revienne découper dans la gorge des animaux encore vivants.

Des établissements à taille humaine

Une nouvelle fois, ces abattoirs ne sont pas des établissements soumis à une cadence infernale, mais destinés à l'approvisionnement local. L’abattoir municipal de Pézenas, emploie une vingtaine de salariés et traite 2.000 tonnes de viande par an. Celui du Mercantour compte 6 salariés, traite 250 tonnes de carcasse par an (dont 25 à 30 % de halal) et met en avant les circuits courts. Tous deux possèdent la certification Ecocert pour l’agriculture biologique. Toutefois, le cahier des charges de cette certification ne prévoit pas de spécificités pour l’abattage.