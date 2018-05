Nordhal Lelandais est-il un tueur en série ?

publié le 15/05/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel





Ce soir, nous revenons sur la personnalité énigmatique de Nordhal Lelandais. Cet homme, qui a avoué les meurtres de la petite Maelys, et du caporal Arthur Noyer, est-il un tueur en série? Une groupe d’investigation spécial, la cellule Ariane de la Gendarmerie nationale, passe au crible en ce moment, plusieurs centaines de dossier criminels. Les enquêteurs examinent les déplacements de Lelandais ces dernières années, ses cartes bleues et son téléphone, pour détecter un lien potentiel. Soit géographique, car il a sillonné la région à moto et en voiture. Soit lié à ses goûts : la musique électro, la drogue, les chemins forestiers, la montagne, les chiens. Le nom de Nordhal Lelandais plane désormais sur une vingtaine d’affaires non résolues !

Nos invités

Jean-Marc Ducos, journaliste au Parisien / Aujourd’hui en France, Bernard Valézy, commissaire divisionnaire, vice-président national de l’ARPD (l'association Assistance et recherche de personnes disparues) et président de l’association en région Auvergne-Rhône-Alpes, Serge Pueyo, grand reporter RTL, correspondant de la station à Grenoble, Adeline Morin, sœur de Jean-Christophe Morin, un jeune homme qui a disparu dans la nuit du 10 septembre 2011 à la sortie d’un festival de musique électronique au Fort de Tamié à Albertville, en Savoie, Me Corinne Herrmann, avocate des familles Morin et Hamadou (dossier des « disparus du Fort de Tamié »).