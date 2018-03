Nicolas Domenach : "La victoire des législatives, le nouveau mantra de la droite"

et Loïc Farge

publié le 26/04/2017 à 08:40

"C'est de l’intox qui peut prêter à rire ou à pleurer", lâche Nicolas Domenach. "Certes, je comprends qu'une droite qui vient de subir un échec historique ne se donne pas pour but d'être minoritaire demain - ce ne serait guère exaltant. Mais que les perdants prétendent conduire leurs troupes à la victoire législative est une vaste blague", poursuit-il. "Comme la langue française est riche, on peut se demander s'ils nous prennent pour des billes, des cloches, des pigeons, des truffes ou des cloches, c'est au choix", peste-t-il.



Ou peut-être des jambons. "Car on nous enfume avec ces proclamations martiales qui connaîtront le même sort que les envolées de Jacques Chirac, patron du RPR en 1981", constate le journaliste. "Car les Français ne se déjugent pas : quand ils élisent un Président, ce n’est pas pour lui donner de suite un coup de pied électoral dans l’auguste arrière train !", analyse Nicolas Domenach.