publié le 02/04/2018 à 23:33

Le médecin urgentiste et guide de haute montagne Emmanuel Cauchy est mort ce lundi 2 avril à Chamonix dans une avalanche, dans le massif des Aiguilles rouges. Âgé de 58 ans, le docteur Cauchy faisait partie d'un groupe de randonneurs à ski hors-piste quand il a été emporté. Créateur de l'Institut de formation et de recherche en médecine de haute montagne (IFREMMONT), il avait notamment participé en janvier au sauvetage hors normes de l'alpiniste Elisabeth Revol.



"Nous sommes dans une grande tristesse d'avoir appris ce dramatique accident. C'est une grande personnalité que nous regrettons aujourd'hui. C'est quelqu'un qui avait l'habitude du secteur dans lequel il allait, qui connaissait très bien la montagne et qui avait une très grande compétence", déplore au micro de RTL Jean-Louis Verdier, adjoint au maire de Chamonix et vice-président du syndicat national des guides.

Jean-Louis Verdier connaissait bien Emmanuel Cauchy, ce dernier lui a sauvé la vie il y a quelques années. "J'ai eu un très grave accident d'escalade, et il est intervenu très rapidement puisqu'il grimpait non loin de moi. Il a eu les gestes qu'il fallait au moment où il fallait, dans une très grande rapidité et une très bonne compétence. Si je peux vous parler ce soir, c'est parce qu'il a su faire ce qu'il fallait çà ce moment-là", termine-t-il.