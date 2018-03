publié le 30/09/2016 à 01:57

Le Mondial de l'automobile de Paris s'apprête à accueillir son public, samedi 1er octobre, Porte de Versailles. Plus d'un million de visiteurs sont attendus dans les travées du salon par admirer la voiture de demain. Les hôtes et hôtesses auront donc du pain sur la planche pour satisfaire les visiteurs. Une tâche qui ne s'improvise pas, selon la responsable de la formation chez Peugeot. "Tous nos hôtes et hôtesses ont une formation de trois jours assez intensive", explique Claire charpentier.



"On nous a expliqué comment gérer cet afflux de personnes et les types de gens que l'on pouvait rencontrer. À ce titre, le dernier jour de la formation a été vraiment très intéressant", confie Odile, hôtesse au Salon, qui a suivi la formation de Peugeot. Actuellement en Licence Science pour la santé, la jeune femme côtoie des étudiants en droit, en commerce ou même des comédiens. Un panel éclectique qui ravit Odile. Pour sélectionner ces différents profils, Peugeot collabore avec une agence qui caste les jeunes en fonction de multiples critères, tels que le parcours professionnel ou scolaire.