publié le 28/09/2016 à 11:59

C'est une première pour la science. Un bébé est né, issu de deux femmes et un homme, a annoncé l'American Society Reproductive Medicine (ASRM). Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont utilisé l'ADN de deux femmes pour le même embryon. Le but de la manœuvre était d'éviter la transmission d'une maladie héréditaire maternelle. Une opération couronnée de succès donc, qui a toutefois suscité des réactions mitigées.



Il s'agissait d'éviter la transmission des gènes provoquant le syndrome de Leigh, un trouble héréditaire provoquant une dégénérescence du système nerveux central. Cette technique étant interdite aux États-Unis, l'équipe médicale a dû travailler au Mexique, pays de naissance de l'enfant. La mère porteuse du gène l'avait déjà transmis à deux enfants, tous deux morts, et avait fait deux fausses couches. Pour le docteur Owen K. Davis, président de l'ASRM, "ces travaux représentent une avancée importante en médecine de la reproduction car les maladies mitochondriales restent un problème important et difficile".

La technique, mise en oeuvre au Mexique par le docteur Zhang, sera présentée en octobre 2016 lors de la conférence annuelle tenue par l'ASRM à Salt Lake City (Utah).