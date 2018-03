publié le 31/05/2016 à 13:04

La France connait l'un des pires épisodes pluvieux de son histoire récente. Avec les précipitations qui se sont abattues sur un grand quart nord-est du pays depuis lundi 30 mai, Météo France a maintenu 13 départements en vigilance orange. Deux d'entre eux, le Loiret et le Seine-et-Marne, ont même été en vigilance rouge pendant de longues heures. Le conséquent cumul de pluie, rarissime pour un mois de mai, a dans un premier temps eu pour effet de causer des dégâts matériels, le plus souvent liés à des inondations et des débordements de cours d'eau. Mais deux personnes ont déjà perdu la vie.



Les sapeurs-pompiers ont ainsi dû intervenir à de multiples reprises, notamment pour évacuer des personnes. Dans l'Yonne, des maisons sont inondées et près de 80 routes sont coupées.

