publié le 29/05/2017 à 16:24

Jusqu'à ce mardi soir minuit, les Hauts-de-France sont sous surveillance. Au total, cinq départements ont été placés en vigilance orange par Météo France pour des épisodes orageux ce lundi 29 mai : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise et l'Aisne.





L'organisme météorologique évoque une "situation orageuse qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomène fort". Avec les fortes températures de ces derniers jours, le contexte est favorable à certains orages importants qui devraient se poursuivre tout au long de la soirée : "Par la suite, en soirée et première partie de nuit, des orages forts peuvent se déclencher sur l'est de la Haute-Normandie et se diriger vers les Hauts-de-France. Ils pourront être particulièrement actifs sur une large partie est de cette dernière région avec une activité électrique et des intensités pluvieuses marquées, ainsi que des rafales de vent de 70 à 90 km/h. De la grêle pourra aussi accompagner ces orages", écrit Météo France.

Météo France place cinq départements en vigilance orange aux orages Crédit : Capture d'écran / Météo France

Prudence donc aux habitants de la région Hauts-de-France. Face à ces conditions météorologiques, les personnes sont appelées à la prudence lors des déplacements alors que l'utilisation des téléphones et autres appareils électriques est déconseillée. De plus, attention aux effets de la foudre.