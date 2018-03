publié le 30/04/2017 à 08:16

Les orages menacent le quart sud-ouest de la France. Ce dimanche 30 avril, Météo France a placé pas moins de 22 départements en vigilance orange. Sont concernés les départements suivants : Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Hérault (34), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vienne (86) et Haute-Vienne (87).





L'alerte démarre à 14h00. Météo France prévoit la fin de l'épisode orageux en fin de soirée, à 23h00. En début d'après-midi, la perturbation abordera le littoral Atlantique et atteindra la Méditerranée en soirée en ayant entre-temps traversé l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, le Limousin et les Midi-Pyrénées. À son passage, de fortes et soudaines rafales de vent sont attendues avec des valeurs localement supérieures à 100 km/h. Des chutes de grêle sont également possibles. Des pluies moins fortes persisteront après le passage de l'épisode orageux.

Météo France appelle à la vigilance lors des déplacements et des activités de loisir et conseille d'éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. Et souligne la nécessité de s'abriter et de se mettre en sécurité à l'approche d'un orage pour se protéger de la foudre.

