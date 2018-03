Météo France place 18 départements en vigilance orange aux "orages"

publié le 31/07/2017 à 11:03

Dix-huit départements sont toujours placés en vigilance orange "orages" par Météo France, ce mardi 1er août. Sont concernés : l'Ain, l'Allier, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, le Haute-Saône, le Saône-et-Loire, les Vosges, le Territoire-de-Belfort. La vigilance devrait débuter vers 14 heures ce mardi pour se terminer vers minuit mercredi 2 août. En revanche, fin de suivi pour l'Aube, la Marne, la Meuse, la Nièvre et l'Yonne.



Un axe orageux perdant de son activité se décale actuellement de la Bourgogne vers Champagne-Ardennes. Aprés une accalmie en fin de matinée et mi-journée, l'activité orageuse va reprendre dans l'après-midi. Des orages parfois violents concerneront les régions allant du Massif-Central à la Bourgogne, Franche-Comté nord de la région Rhône-Alpes et jusqu'au Jura et à l'Alsace. Ils seront accompagnés localement de fortes rafales de vent jusque 100 km/h, de grêle et précipitations soudaines (40mm en peu de temps).

Dans la nuit de lundi à mardi, quelque 33.000 foyers ont été privés d'électricité dans la Creuse, indique La Montagne. En début de matinée mardi, 200 foyers étaient encore privés de courant.

Carte vigilance orange aux orages du mardi 1er août 2017 Crédit : Météo France