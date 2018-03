publié le 28/06/2016 à 10:34

Nous sommes officiellement en été depuis une semaine, les journées pluvieuses succèdent aux jours gris. Cela dure depuis le mois de mai. Et on ne voit pas la fin du tunnel. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux même. Sur le nord de la France, on est en déficit d'ensoleillement. Le soleil a brillé moitié moins que la normale. À Paris en juin, il y a eu 103 heures de soleil au lieu 202 normalement. On a battu le record de précipitation au mois de mai dans la capitale depuis que les relevés météorologiques existent. À Besançon, dans le Doubs, il a plu deux fois et demi plus qu'en temps normal. Mais ce n'est pas général.



Dans le Sud il fait beau, même un peu sec en Provence. Surprise : en Bretagne aussi. "On a eu un printemps beaucoup plus sec que d'habitude. On a entre 60 et 90% de ce qu'il aurait dû pleuvoir pendant un printemps classique, cela reste exceptionnel. La Bretagne est clairement plus sèche que le reste du pays", explique Lionel Salvayre, météorologiste à Météo France à Rennes.

Comment expliquer ce temps gris et pluvieux ? On peut montrer du doigt d'abord l'anticyclone des Açores qui ne fait pas son boulot. Il y a ensuite les dépressions qui arrivent de l'Ouest. Elles se forment sur l'Atlantique Nord. En juin elles n'ont rien à faire au-dessus de nos têtes, selon Étienne Kapikian. "Habituellement dans une saison standard, elles tendent à circuler un peu plus au nord qu'actuellement. En ce mois de juin elles débordent un peu plus que d'habitude sur la France avec des passages pluvieux, des averses orageuses associées", affirme le prévisionniste à Météo France.

Ce n'est pas parce que le printemps est pourri que l'été le sera Sophie Joussellin Partager la citation





"L'anticyclone des Açores se porte très bien. Le problème c'est qu'il est dans ses terres natales. Pour avoir du très beau temps sur la France, il faut espérer qu'il se déplace vers l'Europe de l'Ouest".

Cette situation est-elle liée au réchauffement climatique ? Ce dernier s'apprécie sur une longue période. Là on est plus dans la variabilité classique du climat. L'année dernière, il a fait très chaud en juin. Mais on ne peut pas exclure, sans en avoir la preuve, que des phénomènes lointains liés au réchauffement climatique - hausse des températures dans l'Arctique et dans les océans - aient leur part de responsabilité dans ces épisodes météorologiques atypiques.



Ce n'est pas parce que le printemps est pourri que l'été le sera. Les prévisions saisonnières de Météo France prévoient au Sud un bel été. "Si l'anticyclone des Açores se faufile plus au Nord, il n'y a pas de raison de désespérer", ose Étienne Kapikian.