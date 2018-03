publié le 30/09/2016 à 06:02

Vendredi 30 septembre, le temps sera perturbé dans le Centre, avec une dégradation en soirée et la nuit prochaine sur le Languedoc, selon les prévisions de Météo-France. La perturbation se décalera lentement, et se situera en début de matinée du Poitou-Charentes, au Centre, au Nord de la Bourgogne, à la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Les précipitations seront plutôt faibles. Elles seront localement plus marquées en se décalant vers le sud, dans l'après-midi et en soirée avec localement un orage possible de l'Aquitaine, à la Bourgogne et l'Alsace-Lorraine. À l'avant le matin, le ciel s'ennuagera progressivement avec quelques averses possibles sur le Massif central.



Les nuages seront bien présents aussi sur le Languedoc-Roussillon, ainsi qu'en basse vallée du Rhône, avec quelques pluies ou averses, prenant localement en fin d'après-midi un caractère orageux sur le littoral de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône, avec un risque de fort cumul de pluie dans la nuit. Sur la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts de France, le temps restera variable avec de belles éclaircies. Des averses se développeront sur le Nord de la Bretagne et les côtes de la Manche dès la fin de matinée.

Sur Midi-Pyrénées et sur le sud-est du pays, le soleil prédominera un bonne partie de la journée. Le vent de sud soufflera en matinée dans la vallée du Rhône, avec des rafales proches des 60 km/h. Le vent de sud-ouest modéré sera toujours présent sur les côtes de Manche.

Les températures

Les températures minimales s'échelonneront de 10 à 14 degrés, localement plus fraîches sur le sud-est du pays hors littoral, avec 6 à 9 degrés. Les maximales , en légère baisse, seront comprises entre 18 à 24 degrés sur la moitié nord, et 22 à 27 degrés sur le sud, avec localement encore des pointes à 28 à 29 sur le midi toulousain.