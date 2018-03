publié le 30/06/2017 à 07:00

La journée de ce vendredi 30 juin offrira peu de changement par rapport à la veille, avec un temps toujours très nuageux et pluvieux dès le matin sur une grande partie nord et ouest du pays, selon Météo-France. Sur le flanc Est, des Ardennes à la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté et de Rhône-Alpes au pourtour méditerranéen et à l'est des Pyrénées, on profitera d'un peu de répit, la matinée sera plutôt calme avec quelques éclaircies, le vent de sud sera sensible en vallée du Rhône.



Ces pluies matinales seront particulièrement fortes entre le sud de l'Aquitaine et l'ouest du Massif central et gagneront l'ensemble de l'hexagone en journée, prenant parfois un caractère orageux. Seul Paca profitera d'un temps plus sec et lumineux. Sur la Corse le ciel deviendra menaçant avec des averses et des orages l'après-midi.

Le vent d'ouest à nord-ouest soufflera jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales sur toute la côte atlantique, sur le piémont pyrénéen et près de la Méditerranée, des rafales seront également possibles dans l'intérieur sous les averses.

Les températures

Les températures seront inférieures aux normales avec 8 à 13 degrés le matin sur la plupart des régions, 12 à 16 degrés près des côtes atlantiques et de la Méditerranée, 15 à 20 en Corse. Les maximales seront comprises entre 17 et 23 degrés, 14 à 18 en Bretagne, elles atteindront 22 à 27 degrés sur le pourtour méditerranéen.