publié le 27/05/2016 à 06:07

Cette journée de vendredi 27 mai sera marquée par le retour des orages, notamment dans le Nord. Comme la veille, les régions méditerranéennes, voire l'est de Midi-Pyrénées et le sud de Rhône-Alpes restent à l'écart des orages. Pour eux, la journée s'annonce agréable, sous un ciel passagèrement voilé, mais sous un soleil dominant du Var à la Côte-d'Azur et en Corse.



Partout ailleurs, dans une masse d'air douce et instable, les nuages, déjà nombreux le matin et porteurs d'ondées, deviendront de plus en plus menaçants au fil des heures. Les averses orageuses peuvent se déclencher un peu partout avec tout de même, une zone plus active allant du Centre et de l'intérieur de la Normandie jusqu'à la frontière belge où les orages seront plus virulents, avec rafale de vent et risque de grêle. Néanmoins la Bretagne et le Cotentin, dans une atmosphère un peu plus fraîche, devraient être épargnés par les orages.



Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 9 et 16 degrés du nord au sud jusqu'à 18 à 21°c sur le nord de la Corse. Les maximales atteindront 20 à 26 degrés en général, 27 sur le Sud-ouest, et 29/30 degrés en Provence. Elles se limiteront en revanche entre 16 et 19 degrés en bordure de Manche.