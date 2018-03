publié le 24/02/2017 à 05:58

Nuages et soleil alterneront ce vendredi 24 février sur une grande partie du pays, avec du vent autour de la Méditerranée, selon le bulletin de Météo-France. Le ciel sera couvert dès le matin et faiblement pluvieux sur le sud de l'Aquitaine, en Midi-Pyrénées et du Massif Central à Rhône-Alpes.



Du nord de la Seine au Nord-Est, la grisaille dominera aussi. Le ciel prendra ensuite un aspect plus changeant avec un peu de soleil mais des averses plus nombreuses. Ces giboulées pourront s'accompagner de grésil et seront neigeuses dès 400/500 m sur les Ardennes et les Vosges, dès 600 mètres sur le Jura.

L'après-midi, des éclaircies réapparaîtront en plaine mais sur les massifs, la grisaille s'imposera avec de petites chutes de neige. Sur les Alpes du nord, la limite entre pluie et neige passera de 1.400 à 800 mètres l'après-midi. Sur les Pyrénées, il neigera autour de 1.500 mètres puis vers 1.000 mètres d'altitude.

Sur les régions méditerranéennes, le ciel sera d'abord fortement nuageux et quelques ondées traverseront même le sud de Paca. Le soleil se montrera plus brillant l'après-midi mais la tramontane et le mistral se renforceront nettement, pour atteindre 70 à 90 km/h en rafales, localement 100 km/h sur le Roussillon et la basse vallée du Rhône. En Corse, le vent sera plus modéré mais les averses se multiplieront et deviendront localement orageuses.

Les températures

Il fera 8 à 10 degrés sur la bordure méditerranéenne, 2 à 7 en général sur le reste du pays. Les températures maximales seront en baisse sensible, entre 13 à 16 degrés sur le Sud-Est, localement 17/18 sur la Côte d'Azur et la Corse. Il fera 10 à 13 degrés de la Bretagne au Sud-Ouest, 6 à 10 degrés sur le reste du pays.