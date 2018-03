Météo en France : les prévisions du samedi 30 juillet

publié le 30/07/2016 à 07:48

Samedi, le ciel sera nuageux sur le nord-ouest, avec des averses et le temps sera instable sur le sud, sauf autour de la Méditerranée, où il restera estival, prévoit Météo France. Les nuages seront légion le matin, des frontières du nord à la Bretagne et aux Pays de la Loire. Ils seront accompagnés d'ondées, qui deviendront plus nombreuses en se rapprochant de la côte et des frontières.



L'après-midi, ces averses s'estomperont et les éclaircies gagneront par le sud. Le ciel se dégagera de l'Alsace-Lorraine jusqu'à la Vendée. Sur le pourtour méditerranéen et la Corse, le soleil règnera en maître toute la journée. Sur le reste du territoire, le temps sera en revanche plus instable. De belles éclaircies alterneront avec des passages nuageux pouvant donner des averses sur l'Aquitaine et les reliefs. Ces dernières prendront un caractère orageux dans l'après-midi et pourront déborder en plaine. En soirée et dans la nuit de samedi à dimanche, l'activité orageuse se renforcera du sud-ouest au nord-est.

Les températures

Les températures minimales iront de 12 à 15 degrés sur le tiers nord-ouest du pays, de 15 à 20 ailleurs, avec localement jusqu'à 21 à 24 degrés en Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 21 et 25 degrés de la frontière belge à la Bretagne et les Pays de la Loire avec 19 et 20 degrés sur les côtes de la Manche. Ailleurs, on attend 25 à 32 degrés du nord au sud, localement 33 à 36 degrés en basse vallée du Rhône et sur les départements méditerranéens.